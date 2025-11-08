Habertürk
        Haberler Bilgi Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Serie A'da Torino derbisi! Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Serie A'da 11. hafta Torino derbisine sahne oluyor. "Derby della Mole" olarak bilinen Juventus - Torino maçı, iki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak derbi öncesinde, Juventus - Torino maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Juventus - Torino maçı muhtemel 11'leri...

        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:23
        1

        Juventus - Torino maçı için nefesler tutuldu. Juventus formasıyla 13 maça çıkan, toplamda 3 gol, 4 asistlik performansıyla taraftarın gönlünden taht kuran milli yıldız Kenan Yıldız'ın, Torino karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...

        2

        JUVENTUS - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Juventus - Torino maçı 8 Kasım Cumartesi bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

        Mücadelede Luca Zufferli düdük çalacak. Zufferli'nin yardımcılıklarını Alssandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek. VAR hakemi ise Federico La Penna olacak.

        3

        JUVENTUS - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Stadyumu'nda oynanacak derbi S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 şifreli kanallarından canlı yayınlanacak.

        JUVENTUS - TORINO MAÇI HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

        Toplamda 13 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.

        Milli yıldız Kenan Yıldız'ın Torino karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic, McKennie, Yildiz, Vlahovic

        Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou, Adams, Simeone

