K-9 filminin konusu ve oyuncuları: K-9 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
K-9 filmi 27 Nisan Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Reid Carolin ve Brett Rodriguez tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Reid Carolin, Channing Tatum oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, K-9 filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte K-9 filminin konusu ve oyuncuları...
2022 yılında vizyona giren K-9 filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile K9 filmi, komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "K-9 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte K-9 filminin konusu ve oyuncuları...
K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ordu muhafızı Briggs, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca devam eden bir yolculuğa çıkar. Briggş'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşür. Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden olur.
K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Channing Tatum
Luke Forbes
Ethan Suplee