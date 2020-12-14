14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Korona virüsü vaka ve ölüm sayılarında yaşanana artış beraberinde bu soruyu da gündeme getirdi. Henüz Bilim Kurulu tarafından böyle bir öneri gelmedi. Ancak Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan konuyla ilgili önemli açıklama geldi. Öte yandan bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı öncesi gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. İşte, "14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuyla ilgil merak edilen detaylar...

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu “Köprüden önceki son çıkış” cümlesiyle açıkladı.

14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:

Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz.

Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, “Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Bilindiği üzere yurt genelinde 14 günlük sokağa çıkma yasağı Bakanlar Kurulu kararı ile alınabiliyor. Bunun için gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda...