        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI KONULARI 3 KASIM 2025: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı konuları 3 Kasım 2025: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı konuları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor.

        Giriş: 03.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:53
        Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama, Suriye ile Gazze'deki son gelişmeler ve ekonomideki son durum gibi konular masada olacak. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar için açıklama yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler? İşte, 3 Kasım 2025 Kabine Toplantısı konuları.

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Kasım 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 15.30'da başlayacak.

        3 KASIM 2025 KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

        Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinin ziyareti sonrasında "Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" vurgusu yapmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyaretinde de konunun sınır ötesi boyutu ele alınmıştı. Sahadan gelen son bilgiler komisyon çalışmaları ışığında mercek altına alınacak.

        Ayrıca Suriye ile Gazze'deki son gelişmeler ve ekonomideki son durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Toplantıda, terörsüz Türkiye sürecindeki son durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinin ziyareti sonrasında "Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" vurgusu yapmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyaretinde de konunun sınır ötesi boyutu ele alınmıştı. Sahadan gelen son bilgiler komisyon çalışmaları ışığında mercek altına alınacak.

        SURİYE İLE GAZZE’DEKİ SON GELİŞMELER

        Kabinede Suriye’deki son gelişmelere de parantez açılacak. Şam Yönetimi ile yapılan temaslar, SDG'nin son açıklamaları değerlendirilecek. Gazze’de devam eden ateşkes de Kabinenin gündeminde olacak. Kalıcı barış çabaları ilişkin İstanbul'da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısının yanı sıra Hamaslı yetkililerle yapılan temasların yansımaları ele alınacak.

        SUDAN'DAKİ İNSANİ KRİZ

        Sudan'da gittikçe derinleşen insani kriz de Kabine gündemine gelmesi beklenen konu başlıkları arasında. Sivillerin zorla yerinden edilmesi ve çok sayıda silahsız kişinin öldürülmesini içeren görüntüler tepki yaratırken, konuya ilişkin atılacak adımlar masaya yatırılacak.

        EKONOMİDEKİ SON VERİLER

        Ekonomideki son veriler, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, Adalet Bakanlığı bünyesinde devam eden 11. Yargı Paketine ilişkin düzenlemeler de ele alınacak.

        11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği
        11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
