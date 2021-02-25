Koronavirüs kısıtlamaları ve salgının seyri ile ilgili gözler Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısında. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağını, restoran, lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konu ile ilgili kararlar kabine toplantısında ele alınıyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı son olarak 17 Şubat 2021'de düzenlenmişti. Gelecek kabine toplantısının hangi gün ve tarihte düzenleneceğine dair henüz açıklama yapılmadı.