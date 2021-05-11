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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün?

Ramazan ayının ikinci yarısında kabine toplantısının ardından tam kapanma kararı alınmıştı. Milyonlarca vatandaş dört gözle sokağa çıkma yasağının sona ermesini bekliyor. 17 Mayıs Pazartesi günü tam kapanma bitiyor. Korona vaka sayısında düşüş yaşanırken tam kapanmanın 19 Mayıs tarihine kadar uzayıp uzamayacağı ise merak konusu. Yeni kararların alınacağı Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün?

İki haftalık tam kapanma için geri sayım başlamışken milyonlarca vatandaş sokağa çıkma yasağının sona ermesini bekliyor. Tam kapanmanın sonuçları vaka sayısına yansımış durumda son olarak korona vaka sayısı 13 bin civarında seyrediyor. Kabine toplantısında alınan yeni kararlar neler olacak? İşte kabine toplantısı tarihi ve merak edilen tüm detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Bu hafta Pazartesi ve Salı günü Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bu yönde bir karar alınmadı. Yeni Kabine Toplantısı'nın tam kapanmanın hemen ardından 17 - 18 Nisan tarihlerinde yapılması bekleniyor.

YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği korona virüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm korona virüs tedbirleri:


- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.

- Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

- 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.

- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

- Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.


- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri tüm toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonuna kadar ertelendi.

- Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

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