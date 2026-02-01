Kabine yarın toplanıyor: İran-ABD gerilimi ile Suriye'deki gelişmeler masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem İran-ABD gerilimi ile Suriye'deki gelişmeler olacak. Gazze'de ateşkes süreci ve devam eden ihlaller de ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Türkiye, İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Arabuluculuk için diplomatik temaslar peş peşe gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti. Bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temaslarda bulundu. Bu yoğun mesainin yansımaları Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Şam yönetimi ile SDG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata varıldı. Ankara'dan "ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarı yolunda kritik bir adım" vurgusu yapılmıştı. Türkiye, uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için sahada aktif rol üstlenmeye devam edecek. Kabine Toplantısı'nda Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak.
GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ DRAM
Gazze'de yaşanan insani dram ve ateşkes sürecindeki son durum da Kabine'nin gündeminde olacak. Gazze'deki son rehinenin naaşının da bulunmasıyla birlikte gözler refah sınır kapısının siviller için açılmasına çevrildi.
Türkiye dahil 8 ülke tarafından ortak bir açıklamayla ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarına devam etmesine tepki gösterildi. Gazze Barış Kurulu davetini kabul eden Türkiye'nin yeni döneme ilişkin atacağı adımlar da Kabine'de görüşülecek.
EKONOMİ
Kabine Toplantısı'nın bir diğer başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, yatırım ve istihdam alanlarında gelinen son durum ele alınacak.