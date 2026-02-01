Kabine yarın toplanıyor: İran-ABD gerilimi ile Suriye'deki gelişmeler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Türkiye, İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Arabuluculuk için diplomatik temaslar peş peşe gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti. Bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temaslarda bulundu. Bu yoğun mesainin yansımaları Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Şam yönetimi ile SDG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata varıldı. Ankara'dan "ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarı yolunda kritik bir adım" vurgusu yapılmıştı. Türkiye, uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için sahada aktif rol üstlenmeye devam edecek. Kabine Toplantısı'nda Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak.

GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ DRAM

Gazze'de yaşanan insani dram ve ateşkes sürecindeki son durum da Kabine'nin gündeminde olacak. Gazze'deki son rehinenin naaşının da bulunmasıyla birlikte gözler refah sınır kapısının siviller için açılmasına çevrildi.