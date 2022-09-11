Kaçak avcı dehşeti! Koruma memuru öldürüldü

Hatay'da, kaçak avcıların tüfekle açtığı ateşte vurulan av koruma memuru Mehmet Ali Koşar (43) hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.30 sıralarında Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı.
BİRİ GÖĞSÜNDEN DİĞERİ BACAĞINDAN VURULDU
Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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