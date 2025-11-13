Habertürk
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Kadavradan böbrek nakliyle diyalizden kurtuldu

        Kadavradan böbrek nakliyle diyalizden kurtuldu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan diyaliz hastası 19 yaşındaki Gülcan Yesin, Diyarbakır'da kadavradan gerçekleştirilen böbrek nakliyle yaşama tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 14:25 Güncelleme: 13.11.2025 - 14:25
        "Bir telefon geldi, hayatım değişti"
        Çocuk yaşta ayağındaki ağrı nedeniyle götürüldüğü hastanede "Nefrotik Sendrom" (İdrarda protein kaybına neden olan bir böbrek hastalığı) tanısı konulan Yesin'in, tedavisi sürerken henüz 13 yaşındayken böbrekleri iflas etti.

        Yaklaşık 7 yıl boyunca haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan, ablasını da 23 yaşındayken diyalizde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Yesin, organ nakli için çeşitli merkezlere başvurdu.

        Yesin'in yaşamı, 7 yıllık diyaliz sürecinin ardından gelen bir telefonla değişti.

        Genç kıza, kadavradan alınan böbreğin nakil için uygun olduğu bilgisi verilmesinin ardından cerrahi müdahale için hazırlıklara başlandı.

        Yesin'e, yaklaşık 5 ay önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadavradan alınan böbrek nakledildi. Diyalizden kurtulan Yesin, sağlıklı bir yaşama kavuştu.

        "O TELEFON GERÇEKTEN HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

        Şifa bulduğu hastaneye kontrol amacıyla gelen Gülcan Yesin, nakil öncesi yaşamının çok zorlu geçtiğini söyledi.

        Rahatsızlığı nedeniyle eğitimini de yarıda bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Yesin, "Haftada 3 gün diyalize giriyordum, çok ağrılarım oluyordu. Eğitimime ara verdiğim için çok üzülüyordum çünkü okumayı çok istiyordum. Sonra açıktan liseyi bitirdim" diye konuştu.

        "Ablam da diyaliz hastasıydı" diyen Yesin, "23 yaşında diyalizde kalp krizi geçirerek vefat etti. Ablam vefat ettikten sonra tedaviden ümidimi kestim. Bir telefon geldi, hayatım değişti. Çok mutluyum, çok iyiyim. Sağlıkçı olup, hastalarımıza yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Yesin, bu süreçte annesinin hep yanında olduğunu, kendisine destek sunduğunu dile getirerek, "Diyaliz çok zor bir süreç. Herkes organlarını bağışlasın, başkalarına hayat olsun" dedi.

        "HERKES ORGANLARINI BAĞIŞLASIN Kİ BAŞKA CANLAR DA KURTULSUN"

        Anne Aysel Yesin ise 6 çocuğundan 3'ünün böbrek hastası olduğunu belirtti.

        Çocuklarının iyileşmesi için çok mücadele ettiğini anlatan Yesin, şunları söyledi: "Rabb'ime şükürler olsun ki bir telefonla birden bire hayatımız değişti, Gülcan'a böbrek bulundu. Çok mutluyum. Allah doktorlarımıza zeval vermesin. Hastaneden de çok memnunuz, doktorlarımız çok ilgilendiler. Allah razı olsun hepsinden. Bütün hastalara şifa diliyorum, biz çektik, kimse çekmesin. Herkes organlarını bağışlasın ki başka canlar da kurtulsun. Ben de organlarımı bağışladım."

        Yesin, 23 yaşında kızını böbrek yetmezliği nedeniyle kaybettiğine dikkati çekerek, bir bağışla diğer kızının adeta yeniden hayata döndüğünü dile getirdi.

        Kızının son aşamaya geldiğinde güzel haberi aldıklarını belirten Yesin, "Kızım diyalizden geldiğinde çok fenalaşıyordu, çok korkuyordum. Allah herkesten razı olsun. Vericimizden de Allah razı olsun, Rabb'im mekanını cennet eylesin. Çok memnunuz, mutluyuz. Rabb'im ihtiyacı olan herkese versin." şeklinde konuştu.

        "DİYALİZ YOLLARI DA TÜKENMEK ÜZEREYDİ"

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Uzman Dr. Nurettin Ay, ekibiyle Gülcan Yesin'e başarılı bir operasyonla böbrek nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ay, Gülcan'ın annesinin diyabet hastası olması nedeniyle böbreğini veremediğini, babasının da daha önce bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, ailesinden ve çevresinden de organ verecek kimse olmadığından genç kız için tek şansın kadavradan nakil olduğunu aktardı.

        Hastanın 7 yıldır diyalize girdiğini belirten Ay, "Diyaliz yolları da tükenmek üzereydi. Hastamız biraz da çaresizdi. Başka bir bölgede beyin ölümü gerçekleşen bir hastamızın dokuları Gülcan hanımla uyumlu çıktı. Alınan böbrek Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla getirildi ve nakli gerçekleştirdik. Şu an için kontrolleri çok iyi, değerleri normal durumda. Eğitimini de sürdürecek. Yakında kendisini inşallah bir sağlık çalışanı olarak ekibimizin arasında görmeyi umuyoruz" diye konuştu.

        Ay, beyin ölümü gerçekleşen tüm hastaların yakınlarından bu duyarlılığı beklediklerini anlatarak, bu sayede Gülcan gibi birçok hastanın normal hayatına dönebileceğini kaydetti.

        "Böbrek nakli, normal bir diyaliz hastasının ömrünü üç kat artırıyor, normal bir hayat sürmeyi sağlıyor" bilgisini veren Ay, Gülcan'ın bundan sonra normal hayatına ve eğitimine devam edeceğini, evlenip anne de olabileceğini sözlerine ekledi.

