Rahim nakli yapılan Havva, steril odaya alındı 0:00 / 0:00

DHA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından salı günü yapılan ve 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilen Havva Erdem, ameliyattan 24 saat sonra uyandırıldı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Erdem, dün saat 21.00 sıralarında, ameliyat sonrası bulunduğu yoğun bakımdan çıkarılarak, klinikteki servis odasına alındı. Erdem'in tedavisi, steril odada devam edecek.

Havva Erdem'in sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin beklendiği gibi ve yolunda olduğunu söyledi.