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Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nda devam ediyor

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nda devam ediyor. Festival alanında kurulan stantlarda çocuklar için de atölye çalışmaları da yer alıyor

Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nda devam ediyor
Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nda devam ediyor
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AA

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nda devam ediyor. Festival, yazar Güven Erkin Erkal'in moderatörlüğünde Moğollar grubunun katıldığı söyleşiyle başladı.

Festival alanında kurulan stantlarda çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri meraklısıyla buluşurken çocuk yayınevi stantlarında ise çocuklar için de atölye çalışmaları yer alıyor. Koleksiyonerler için keyifli bir alışkanlık olan mezat bölümünde de nadir bulunan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi ve çizimleri meraklılarına açık artırma yoluyla sunulacak.

Çizgi Roman Okurları Derneği'nin bugün düzenleyeceği mezat 15.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek. Festival programında ayrıca "Örümcek Adam Örümcek Evreninde" filminin gösterimi de yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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