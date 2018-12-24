Kadıköy'de ters yönde ilerleyen ve üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Feci kaza, 21 Aralık'ta General Şahap Gürler caddesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, ters şeritte aşırı hızla ilerlerken, Vedat Ergül'ün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada, aşırı hızla ilerleyen motosikletin sürücüsü Barış S. ile arkasındaki Hakan G. ile Poyraz Ö. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, hastaneye kaldırılan motosikletteki 3 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TERS YÖNDE AŞIRI HIZ

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı görüntülerde, ters yönde aşırı hızla ilerleyen motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklettekiler yola savruluyor. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü dörtlülerini yakarak, aracından iniyor. Çevredekiler de kazanının olduğu yere doğru ilerliyor.

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