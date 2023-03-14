Kadıköy depreme dayanıklı mı? İşte Kadıköy deprem risk raporu

KADIKÖY'DE BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNDEN EN ÇOK KURBAĞLIDERE ETKİLENECEK

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası büyük İstanbul depreminde Kadıköy'de Kurbağlıdere vadisi daha çok etkileneceğini söyledi.

En tehlikeli bölgenin Avrupa Yakası'nda Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 kilometrelik alan olduğunu belirten Görür, "Sert olmayan yumuşak, kaygan zeminler şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliğine sahip. Bu da riski artırıyor. Adaların güneyinden geçen bir fay var 1766’dan beri stres söz konusu.

Anadolu yakası ve Kadıköy, Avrupa'ya göre daha iyi durumda. Büyük ölçüde zeminde sorun yok. Sahilden kuzeye yani, Karadeniz'e doğru çıkıldığında olası bir depremin etkisi daha azalacaktır. Bunu 0.200'lerden 0.70'lere, hatta 0.40'lara gerileyen bir ivme ile orantılayabilirsiniz. Feneryolu, Fenerbahçe’den başlayan kaya zeminler genelde sağlam.

7 ve 8 aralığında olası bir depremde Kadıköy'ün Kurbağlıdere vadisi daha çok etkilenecektir. Merdivenköy, Zühtüpaşa, Caferağa, Osmanağa’da etki söz konusu" diye belirtti.