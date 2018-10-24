Polis onu yakalamak için kılıktan kılığa girdi

Adana Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma, cebir, tehdit ve hile yaparak kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralama, insan ticareti, tefecilik, bir kişiyi fuhşa teşvik etmek, fuhşa aracılık ve yer temin etmek, zorla fuhuş yaptırmak suçlarından suçlarından 30 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan ‘Hanımağa’ lakaplı Gülşah Demir’in, Seyhan ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi’nde bir evde yaşadığını tespit etti.

Ekonomik seviyesi yüksek kişilerin oturduğu mahallede polisin kendisini yakalayamayacağını düşünen Gülşah Demir için ekipler kılıktan kılığa girdi. Çevredeki bir işletmede kahveci kılığına giren polis memuru, burnundaki 'ben' nedeniyle tanıdığı Gülşah Demir’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.





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