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Kadın girişimci kıraç araziyi lavantayla geçim kaynağına dönüştürdü

Kütahya'da yaşayan Emine Daşgın ailesinden miras kalan atıl kıraç araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü

Kadın girişimci kıraç araziyi lavantayla geçim kaynağına dönüştürdü
Kadın girişimci kıraç araziyi geçim kaynağına dönüştürdü
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AA

Kütahya'da ailesinden miras kalan bir dönümlük atıl kıraç arazide 7 yıl önce lavanta yetiştirmeye başlayan ev hanımı Emine Daşgın, üretim sahasını 40 dönüme çıkartırken aile bütçesine katkı sağlayıp, kullanılmayan arazileri ekonomiye kazandırıyor.

AA'nın haberine göre iki çocuk annesi 56 yaşındaki Daşgın, 7 yıl önce eşiyle merkeze bağlı Aloğlu köyüne yerleşti. Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde girişimcilik ve tıbbi bitkiler alanında verilen kurslara katılan Emine Daşgın, ailesinden miras kalan bir dönüm araziye lavanta dikti.

Geçen yıl lavanta yetiştirdiği alanı 7 dönüme çıkaran Daşgın, eşinin desteğiyle yaklaşık 1 ton kuru lavanta, 10 litre yağ, 20 litre saf su elde etti. Bu sene lavanta üretim sahasını genişleterek 40 dönüme çıkaran kadın girişimci Daşgın, ürünlerini internet üzerinden siparişle pazarlıyor ya da bahçeye gelenlere satış yapıyor.

Emine Daşgın, lavanta yetiştirmenin yanı sıra mor çiçeklerle bezenen arazisini düğün, nişan ve kutlama fotoğrafı çekmek için gelen misafirlere de ücretsiz açıyor.

Daşgın, lavanta yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını, şimdi ise üretim alanını genişlettiklerini söyledi.

Annesinden kalan çorak araziyi yeşillendirmek amacıyla bahçe oluşturduklarını anlatan Daşgın, Burdur'daki üreticileri ile irtibata geçerek araziye lavanta ektiklerini anlattı.

Emine Daşgın, lavanta yetiştiriciliğinde daha fazla bilgi sahibi olmak için eğitim aldığına değinerek, şöyle konuştu:

"Lavanta yetiştiriciliğiyle ilgili tecrübemiz olmadığı için Halk Eğitimi Merkezinde çeşitli kurslara katıldım ve üretimimizi biraz daha bilinçli yapmaya başladık. Kendi arazimizle Hazine'den kiraladığımız 40 dönüm arazide lavanta dikimi yaptık. İlk önce diktiğimiz lavantalarımız büyüdüğü için buradan lavanta yağı, saf lavanta suyu ile birlikte demet lavantalar elde ediyoruz. Bu yıl 40 dönüme dikilen lavantalardan da 3 veya 4 yıl sonra hasat yapacağız. Buradan da yaklaşık 6 ton kuru lavanta, 60 litre yağ ve 150 litre de saf su elde etmeyi planlıyoruz."

"ÇORAK ARAZİLERİ EKONOMİYE KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Daşgın, kendi imkanlarıyla sürdürdüğü lavanta yetiştiriciliğini daha geniş alanda yapmak için bu yıl çeşitli devlet kurumlarının desteğine başvurduğunu ve olumlu dönüşler aldığını dile getirdi.

Köylerde bulanan birçok kıraç arazinin bu ve benzer projelerle ekonomiye kazandırılabileceğini de belirten Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu çabamızla, köyümüze, Kütahya'mıza ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Gençlerimiz köylerini terk etmesinler, toprakta hayat var. Gelip bu toprakları işlesinler" dedi.

İstanbul'dan Kütahya'ya eşiyle birlikte gezi amacıyla gelen Yıldırım Taşdemir de Daşgın'ın lavanta bahçesini sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Doğa ile iç içe mis kokuların keyfini çıkarıp fotoğraf çektirdik. Herkese bu güzelliği yaşamalarını tavsiye edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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