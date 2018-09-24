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Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kadın dizisinin yeni sezon bölümünün yayınlanmasına sayılı günler kaldı! Dizinin izleyicileri yayınlanan fragmanı izledikten sonra heyecanla yeni sezonun başlayacağı günü beklemeye başladı. Peki, Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? Kadın dizisi yeni sezon fragmanı ve dizinin yayın tarihi haberimizde...
24.09.2018 - 10:07 | Güncelleme:
Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Başrolünde Özge Özpirinçci'nin olduğu Kadın dizisi geçtiğimiz sezon oldukça ilgi görmüştü. Bir çok dizinin yeni sezonu yayınlandı ancak Kadın dizisi henüz başlamadı. Kadın dizisi ne zaman başlıyor? Kadın dizisi yeni sezon tarihi ve fragmanı...
Yayınlandığı kanalın sevilen dizisi Kadın 2 Ekim 2018 tarihinde izleyenleri ile buluşacak.
KADIN DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır.
Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...
BAŞROL OYUNCUSU ÖZGE ÖZPRİNÇCİ KİMDİR?
Lise eğitiminin bir kısmını Amerika’da okuyan Özge Özpirinçci, daha sonra Sabancı Üniveritesi’nde Yönetim Bilimleri eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez Cesaretin Varmı Aşka isimli dizi ile geçti. İlk sinema filmi ise Veda oldu. 2013’te oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nişanlandılar fakat aynı sene ayrıldılar.
Özge Özpirinçc, 2009’da yayınlanmaya başlayan Melekler Korusun isimli dizide İpek karakterini canlandırdı. Dizide oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a gelen İpek ve onu yalnız bırakmayan annesinin başına gelenleri anlatılır. Özpirinçci’nin yanı sıra dizide Hümeyra, Selin Şekerci , Rojda Demirer ve Alper Saldıran gibi başarılı oyucular yer almıştır. Daha sonra yönetmenliğini Ömer Vargı’nın yaptığı Anadolu Kartalları isimli filmde rol aldı. Filmde başrolleri ise Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci, Çağatay Ulusoy, Ekin Türkmen ve Alper Saldıran paylaşıyor.
Selvi Boylum Al Yazmalım filminden uyarlanarak çekilen Al Yazmalım isimli dizide rol aldı. Dizide başarolleri ise Özge Özpirinçci, Barış Falay ve Seçkin Özdemir paylaştı. Daha sonra ise 2013’te yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın isimli dizide rol aldı. 2015 yılında ise Aşk Yeniden isimli dizide rol aldı. Başrollerini Buğra Gülsoy ile paylaştığı dizi Amerika’dan hayal kırıklıkları ile dönen Fatih ve Zeynep’in karşılaşmaları ve evlenmelerini konu alıyor. Dizide aynı zamanda Tamer Levent, Tülin Oral ve Lale Başar gibi isimler de rol almaktaydı. Son olarak hala devam eden dizi "Kadın"da başrol oynuyor.
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Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? - Son Dakika Haberler/kadin-yeni-sezon-fragmani-yayinlandi-mi-kadin-dizisi-yeni-sezon-ne-zaman-basliyor-21540252154025
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