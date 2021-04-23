Kadına şiddeti araştırma komisyonu üyeleri belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üye seçimi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı
Kadına şiddeti araştırma komisyonu üyeleri belli oldu
0:00 / 0:00
AA

Resmi Gazetede yayımlanan listede, Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Öznur Çalık oldu. Komisyon Başkanvekili AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, Komisyon Sözcüsü AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Komisyon Katibi ise MHP Milletvekili Esin Kara oldu.

Listede yer alan komisyon üyeleri ise, AK Parti milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Pakize Mutlu Aydemir, Nilgün Gök, Mahmut Atilla Kaya, Habibe Öcal, Hacı Ahmet Özdemir, Yelda Erol Gökcan oldu. Komisyonda CHP'den ise milletvekilleri Gamze Taşcıer, Aysun Baknoğlu, Suzan Şahin, Neslihan Hancıoğlu olurken, MHP'den milletvekili Hayati Arkaz oldu. HDP milletvekilleri Filiz Kesertecioğlu ve Semra Güzel ile İYİ Parti milletvekili Şenol Sunat da komisyonda üye olarak yerini aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Çavuşoğlu ve Soylu'dan 'Thodex' açıklaması
GÜNDEMÇavuşoğlu ve Soylu'dan açıklama
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
CİNAYET Mİ! Son dakika: Köprüden itildi, boğuldu - Haberler
GÜNDEMKöprüden itildi, boğuldu
KATİL BABA! Son dakika: İş insanı Cüneyt Yılmaz 14 yaşındaki kızını boğdu
GÜNDEMİş dünyasını sarsan olay! 14 yaşındaki kızını ...
ÖZEL | Son dakika: 100 at skandalında şebeke iddiası
GÜNDEM100 at skandalında şebeke iddiası
Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde karantina
GÜNDEMÇanakkale'de bir belde ve 3 köyde karantina
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması
GÜNDEMBugün sokağa çıkma yasağı var mı?
Bugün marketler saat kaça kadar açık? 23 Nisan Cuma marketler saat kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarkete gidecekler bu saatlere dikkat!
İl il risk haritası 23 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller list
GÜNDEMTürkiye koronavirüs risk haritası
23 Nisan mesajları YENİ 2021! En güzel, anlamlı 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri... 23 Nisan Kutlu Olsun
GÜNDEMEn güzel 23 Nisan mesajları ve sözleri