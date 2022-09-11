Kadının feci son! Art arda çarptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Kadının feci son! Art arda çarptılar
ABONE OL

Karşıya geçen kadını feci sonu! Art arda çarptılar

Çanakkale'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yola savrulan kadın, kazayı fark etmeyen diğer araçların da çarpmasıyla feci şekilde can verdi

Kadının feci son! Art arda çarptılar
Kadının feci son! Art arda çarptılar
0:00 / 0:00
İHA

Çanakkale'de, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolunda Kemiklialan mevkisinde meydana geldi. İbrahim E. yönetimindeki 17 FU 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysun Demirel'e çarptı.

ART ARDA ÇARPTILAR

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aysun Demirel'e kazayı fark etmeyen çok sayıda araç da çarptı. Çevrede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrasında karayolu, kazanın kesin oluş biçiminin belirlenmesi ve kazaya başka araçların karışıp karışmadığının tespit edilmesi için bir süre trafiğe kapatıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, karayolu da yeniden trafiğe açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 2022-2023 MEB okul takvimi
GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak ve ne zaman kapanacak?
Eski milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti
GÜNDEM Eski milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?
GÜNDEM Yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
20 milyonluk vurgunda çanta oyunu!
GÜNDEM 20 milyonluk vurgunda çanta oyunu!
İşkenceyle öldürülen 9 yaşındaki Muhammet'in cinayet şüphelisi üvey anne tahliye olunca kayıplara karıştı!
GÜNDEM Cinayet şüphelisi üvey anne tahliye oldu, şimdi ...
Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Barış Pınarı'nda 2 terörist öldürüldü
Son dakika: 9 gündür ses yok! Güzel haberi, yolun karşısında nöbet tutarak bekliyorlar...
GÜNDEM 9 gündür ses yok! Gelecek müjdeli haberi bekliyorlar
Son dakika: Kırmızı ışıkta 2 kişiyi öldürdü, her yerde aranıyor!
GÜNDEM Kırmızı ışıkta 2 kişiyi öldürdü, her yerde aranıyor!
Çorum'daki korkunç kazada 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Korkunç kazada 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Tanıl Bora: Mülteciler ‘artık nüfus’ olarak görülüyor
GÜNDEM Tanıl Bora: Mülteciler ‘artık nüfus’ olarak görülüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.