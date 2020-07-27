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Kadınlarda meme ağrısı neden olur?

Genel olarak 3 kadından, 2’si meydana gelen meme ağrıları yaşamaktadır. Meme ağrısı için doktora başvuran sayısı oldukça fazladır. Fakat meme ağrısını 3 gruba ayrılmaktadır. Peki meme ağrısı nedenleri nelerdir? Meme ağrısı hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Kadınlarda meme ağrısı

Meme ağrısı kadınlar arasında çok sık görülen ağrı çeşitlerindendir. Genel olarak 3 kadından, 2’si meydana gelen meme ağrıları yaşamaktadır. Meme ağrısı yaşayan hastaların çoğu doktora başvurmamaktadır. Başvuran kişilerde meme kanseri korkusu ile doktor muayenesi olmak istemektedir.

Meme ağrıları doğum kontrol hapı kullananlarda daha az yaşanmakla beraber, sigara kullanan ve aşırı kahve tüketen bayanlarda daha fazla görülebilmektedir.

Meme ağrısı için doktora başvuran sayısı oldukça fazladır. Fakat meme ağrısını 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

Dönemsel meme ağrıları, dönemsel olmayan meme ağrıları ve meme dışı göğüs duvarında oluşan ağrılar şeklinde oluşabilmektedir.

Bu gibi durumlarda ağrının nerede olduğu, hangi dönemlerde meydana geldiği, yaşanan adet dönemleri ile ilgili olup olmadığı ve ne şekilde son bulduğu önemli bilgilendirmelerdir.

Ayrılan gruplarda ilk iki ağrı durumları için göğüsten doku örneği alınarak teşhis konulabilmektedir. Göğüs duvarında oluşan ağrılar ise çoğunlukla eklem sisteminden kaynaklanabilmektedir. Eğer göğüste oluşan ağrı sonucu el ile kontrol yapıldığında ele kitle geliyorsa hemen endişelenmemek gerekmektedir. Göğüste kitle olması durumunda elde edilen kitlenin ancak %10 meme kanseri çıkmaktadır.

Meme ağrısını tedavisi için yapılabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlar ise;

  • Ağrıları bulunan kişilerin balenli ve sert sutyen kullanmaları, gece yatarken de çıkarmamaları ağrıyı hafifletmektedir.
  • Adet dönemi öncesinde oluşan ağrılarda vücutta ödem fazla olduğu için kişinin daha az tuz ve su tüketmesi tavsiye edilmektedir. İdrar söktürücü de kullanılabilmektedir.
  • Meme ağrısı süreklilik gösteren hastaların mutlaka sigarayı, kahve tüketimini kesmeleri ve azaltmaları başta önerilmektedir.
  • Hafif olan ağrı kesiciler kullanılabilmektedir.

Yine de ağrılı dönemlerde tetkik amaçlı olarak mamografi çektirerek, 6 ayda bir yapılması gereken meme kanseri kontrollerinizi ihmal etmemenizde tavsiye edilmektedir.

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