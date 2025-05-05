Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen evlendi
Ünlü sunucu Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile nikâh masasına oturdu
Kadir Ezildi, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi.
Çift, İstanbul Maltepe'de gerçekleşen tören ile dünyaevine girdi.
Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Çift, geçtiğimiz yıl temmuz ayında nişanlanmıştı.
Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları sosyal medya hesabında paylaşmış ve "Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin" notunu düşmüştü.