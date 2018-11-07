Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması nedeniyle yaşadığı zor günleri atlattıktan sonra başrollerini Vahide Perçin, Timur Acar ve Aybüke Pusat’ ile paylaştığı 'Kapı'nın çekimlerinde moral buldu. Erdal Beşikçioğlu, Menderes Samancılar ve Şerif Erol’un konuk oyuncu olarak yer aldığı filmi Nihat Durak yönetti.

Beyazperdeye Süryani bir ailenin hikâyesini yansıtacak. Senaryosunu Filiz Üstün Durak’ın kaleme aldığı 'Kapı'nın çekimleri Berlin'de tamamlandı.

Gösterime 14 Aralık'ta girecek olan 'Kapı'nın konusu şöyle: 'Yakup' ve 'Şemsa', üç çocukları ve torunlarıyla birlikte Berlin’de yaşayan Süryani bir ailedir. Yirmi beş yıl önce Mardin’den Berlin’e göç etmişlerdir. Yeni hayatlarının mutlu bir gününde Mardin’den bir telefon gelir. Bu sarsıcı telefon, yirmi beş yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir ve ailenin tüm acıları tazelenir. Yakup ve Şemsa onları yalnız bırakmak istemeyen torunları Nardin ile birlikte Mardin’e giderler. Bu seyahat hepsinin kişisel yolculuklarının da başlangıcı olacaktır.





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