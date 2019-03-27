Mağaza çalışanlarının ve mağazada bulunan misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Kadir İnanır, sevenlerini kırmayıp onlarla bolca hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Teknolojiyi elinden geldiğince takip etmeye çalıştığını da söyleyen usta oyuncu, her zamanki şıklığı ile de göz doldurdu. Alışveriş sonrasında ise Kadir İnanır, bir restoranda yakın dostları ile bir araya geldi.