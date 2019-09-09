İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özel kalem müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu atadı.

1980 tarihinde İstanbul'da doğan Kasapoğlu'nun özgeçmişi şöyle: Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun olan Kasapoğlu, 22 yıllık profesyonel iş hayatının 17 yıllık bölümünde yerel yönetimler de görev almış. Marka Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine devam eden Kasapoğlu, 14 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi'nde; Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini birlikte yürütmüş. 14 yılı aşkın süreyle Gazete Kadıköy Kurulu'nda görev yapan Kasapoğlu, 2015-2019 yılları arasında Camser AŞ. Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile kurumsal ilişkilere ait süreçleri yürütmüş. Aynı süre içerisinde, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) İstanbul koordinatörlüğü görevini üstlenen Kasapoğlu'nun çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği bulunuyor. Kasapoğlu, evli ve bir çocuk annesi.