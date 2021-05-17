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Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu'nda bir grubun bastıkları iş yerinde kafa attıkları genç tarafından silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi ve beraberindeki şahıs, baskın yapan kişilere kurşun yağdırdı. Olaydan yara almadan kurtulan şahıs, bir gün sonra baskın yapıp kafa attığı iş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu

Son dakika: Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı - Haberler
İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi'nde, bir grubun bastıkları iş yerinde kafa attıkları genç tarafından silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde önceki hafta cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadir K. ve beraberindeki 2 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına geldi. İş yerinin önünde Ahmet D. ve Mahmut D. ile tartışan gruptaki bir şahıs, Ahmet D.'ye kafa attı. Kavganın büyümesi üzerine Ahmet D. ve Mahmut D. tabancalarla Kadir K. ve beraberindeki 2 şahsa kurşun yağdırdı. Saldırıdan yara almadan kurtulan grup kaçarak kayıplara karıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet D. ve Mahmut D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Tabancaların da ele geçirilmesinin ardından emniyette işlemleri yapılan Ahmet D. ve Mahmut D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ERTESİ GÜN TABANCAYLA VURDU

Serbest bırakılan Ahmet D., ertesi gün gece saatlerinde tekrardan iş yerini basan Kadir K.'yi kurşun yağdırarak 7 yerinden yaraladı. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Ahmet D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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