Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Yeşilce Mahallesi Devir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.