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        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 23:39 Güncelleme: 07.11.2023 - 23:40
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        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)
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        KONTROLALTINAALINDI

        Kahramanmaraş´ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasının deposunda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangına; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´ndan 45 personel 28 araçla müdahale ederken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de arazözleri ve yangın söndürme helikopteriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında 3 bin ton pamuğun yandığı öğrenildi.

        Öte yandan, pamuğun söndürülmesinin çok zor olduğu, bu nedenle soğutma çalışmalarının 24 saatten fazla sürmesinin beklendiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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