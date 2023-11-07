Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)

KONTROLALTINAALINDI

Kahramanmaraş´ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasının deposunda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangına; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´ndan 45 personel 28 araçla müdahale ederken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de arazözleri ve yangın söndürme helikopteriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında 3 bin ton pamuğun yandığı öğrenildi.

Öte yandan, pamuğun söndürülmesinin çok zor olduğu, bu nedenle soğutma çalışmalarının 24 saatten fazla sürmesinin beklendiği belirtildi.