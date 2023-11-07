Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)
KONTROLALTINAALINDI
Kahramanmaraş´ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasının deposunda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangına; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´ndan 45 personel 28 araçla müdahale ederken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de arazözleri ve yangın söndürme helikopteriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında 3 bin ton pamuğun yandığı öğrenildi.
Öte yandan, pamuğun söndürülmesinin çok zor olduğu, bu nedenle soğutma çalışmalarının 24 saatten fazla sürmesinin beklendiği belirtildi.
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