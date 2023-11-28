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        TIR´ın altına giren minibüs sürücüsü öldü

        KAHRAMANMARAŞ´takontrolden çıkarak park halindeki TIR´ın altına giren minibüs sürücüsü İsa Ejderha (19) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 22:30
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        TIR´ın altına giren minibüs sürücüsü öldü
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        KAHRAMANMARAŞ´takontrolden çıkarak park halindeki TIR´ın altına giren minibüs sürücüsü İsa Ejderha (19) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Arsan Kavşağı yakınlarındaki servis yolunda meydana geldi. İsa Ejderha yönetimindeki 46 AFF 218 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hurda demir yüklü 47 AAS 465 plakalı TIR´a çarptı. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çarpışmanın şiddetiyle TIR´ın altına giren minibüsün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kaza haberini aldıktan sonra olay yerine gelen TIR sürücüsü M.K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        FRENE DAHİ BASMADI

        Kazayla ilgili inceleme yapılırken, görgü tanığı Mahmut Şimşek, polislere kazanın nasıl olduğunu anlattı. Minibüsün çok hızlı olduğunu öne süren Şimşek, "Normal seyir halinde gelirken hızlı bir şekilde geliyor, frene bile basmadan TIR´ın altına girdi. Frene dahi basmadı, direkt çarptı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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