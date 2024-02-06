Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        HEMŞİRE MERVE; ESKİŞEHİR'DE CANLAR KURTARIRKEN, O SIRADA BABAMI VE KARDEŞLERİMİ KAYBEDİYORMUŞUM

        KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde babası ile 3 kardeşini kaybeden Merve Aksu (26), depremin yıl dönümünde annesi Gülseren Aksu ile birlikte katıldığı anma etkinliğinde duygu yüklü anlar yaşadı. Hemşire Aksu, "Ben Eskişehir'de hemşire olarak nöbette canlar kurtarıyordum. Meğerse o sırada kardeşlerimle babamı kaybediyormuşum. Haberim yoktu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 04:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 04:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        HEMŞİRE MERVE; ESKİŞEHİR'DE CANLAR KURTARIRKEN, O SIRADA BABAMI VE KARDEŞLERİMİ KAYBEDİYORMUŞUM
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde babası ile 3 kardeşini kaybeden Merve Aksu (26), depremin yıl dönümünde annesi Gülseren Aksu ile birlikte katıldığı anma etkinliğinde duygu yüklü anlar yaşadı. Hemşire Aksu, "Ben Eskişehir'de hemşire olarak nöbette canlar kurtarıyordum. Meğerse o sırada kardeşlerimle babamı kaybediyormuşum. Haberim yoktu" dedi.

        Eskişehir'de hemşire olarak görev yapan Merve Aksu'nun babası Murat ile kardeşleri Elif Naz, Melisa ve Muhammet Fatih Aksu, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme oturdukları Ebrar Sitesinde yakalandı. Baba ile 3 çocuğu yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Anne Gülseren Aksu ise asrın felaketini  hemşire kızı Merve Aksu'yu ziyaret için geldiği Eskişehir'de öğrendi. Depremin yıl dönümünde yıkılan Ebrar Sitesinin bulunduğu alanda düzenlenen anma etkinliğine anne Aksu kızı ile birlikte katıldı. Burada anne ile kızı duygu dolu anlar yaşadı.

        'BABAMIN ALIN TERİYLE ALDIĞI EV BİZE MEZAR OLDU'

        Acılarını annesi ile birbirlerine sarılarak yaşadıklarını anlatan Merve Aksu, "Eskişehir'de hemşire olarak çalışıyorum. Ebrar Sitesi D blokta oturuyorduk. Buraya taşınalı 4 yıl olmuştu. Babam dünyanın en iyi babasıydı. 20 yaşında bir kız kardeşim vardı. Burada diş hekimliği okuyordu. 2'nci sınıfa giden erkek kardeşim ve 3'üncü sınıfa giden kız kardeşim vardı. Babamın alın teriyle aldığı ev bize mezar olana kadar, kendi halinde, kendi yağında kavrulan bir aileydik. Bize diyorum çünkü onları kaybettikten sonra biz de öldük. Yaşamak çok da mümkün değil. Ben Eskişehir'de hemşire olarak nöbette başka canlar kurtarıyordum. Meğerse o sırada kardeşlerimle babamı kaybediyormuşum. Haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

        'BİZİ BİNALAR ÖLDÜRMEDİ, BUNU YAPAN İNSANLAR ÖLDÜRDÜ'

        Deprem haberini alınca Eskişehir'den Kahramanmaraş'a geldiğini söyleyen Aksu, "Buraya 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece geldim. Yetişemedim. Bu sene buraya erkenden geldim, keşke o zaman da yetişebilseydim. Bizi binalar öldürmedi. Bize bunu yapan insanlar öldürdü. Denetleyenler, ihmali olan insanlar. Biz adalet istiyoruz. Tamamen adaletin peşindeyiz. Ben elimden gelen her şeyi yapmaya razıyım. Ailemin bu şekilde ölmeyi hak ettiğini düşünmüyorum." dedi.

        'MORGDA ÜZERİNDE KİMSESİZ YAZIYORDU, BENİM KIZ KARDEŞİM KİMSESİZ DEĞİLDİ'

        Deprem sonra yaşananları anlatırken öfke ve hüznü bir arada yaşayan Merve Aksu, "Dünyanın en güçlü babasını o şekilde görmek istemezdim. Ben babasının biricik kızıyım. Bir insanın ilk kahramanı babasıdır. Babamı o halde görmek istemezdim. Bunun acısını çekmek zorunda herkes. Kız kardeşimi yaklaşık 4 gün sonra hastanede bulduk. Morgda üzerinde kimsesiz yazıyordu. Benim kız kardeşim kimsesiz değildi. Biz aslında yanındaydık. Ama burası bizi kimsesiz bıraktı. Annem sağ, burada benim yanımda. Biz birbirimize kaldık, artık birbirimize emanetiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        DEPREMDE KAYBETTİĞİ KIZINI 1 YILDIR ARIYOR
        DEPREMDE KAYBETTİĞİ KIZINI 1 YILDIR ARIYOR
        DEPREMDE 3 YAKININI KAYBEDEN ANNE: ÇOCUKLARIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLANLARIN BUL...
        DEPREMDE 3 YAKININI KAYBEDEN ANNE: ÇOCUKLARIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLANLARIN BUL...
        Depremzede aileler 6 Şubat'ın yıl dönümünü evlerinin yıkıldığı bölgede geçi...
        Depremzede aileler 6 Şubat'ın yıl dönümünü evlerinin yıkıldığı bölgede geçi...
        Depremde 3 yakınını kaybeden anne: Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bul...
        Depremde 3 yakınını kaybeden anne: Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bul...
        Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
        Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
        DEPREMDE KARDEŞİNİ KAYBEDEN GÜLHAN: 6 ŞUBAT BİZDE KAPANMAYACAK BİR YARA
        DEPREMDE KARDEŞİNİ KAYBEDEN GÜLHAN: 6 ŞUBAT BİZDE KAPANMAYACAK BİR YARA