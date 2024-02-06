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        Depremzede aileler 6 Şubat'ın yıl dönümünü evlerinin yıkıldığı bölgede geçiriyor

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep'te depremzedeler, geceyi evlerinin yıkıldığı bölgede geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 03:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 03:52
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        Depremzede aileler 6 Şubat'ın yıl dönümünü evlerinin yıkıldığı bölgede geçiriyor
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        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep'te depremzedeler, geceyi evlerinin yıkıldığı bölgede geçiriyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

        Yakınlarını ve sevdiklerini kaybettikleri evlerinin enkaz alanında bir araya gelen aileler, sevdikleri için dua edip, göz yaşı döktü.

        Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

        Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.

        Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

        Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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