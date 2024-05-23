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        Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında buhar kazanı patladı; 3 ağır yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ta, boya fabrikasında patlayan buhar kazanının altında kalan 3 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 01:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 01:45
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        Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında buhar kazanı patladı; 3 ağır yaralı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, boya fabrikasında patlayan buhar kazanının altında kalan 3 işçi ağır yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Karacasu Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada 3 işçi kazanın altında kalarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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