Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te Akhamenid döneminden kalıntılar bulundu

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 600 yıl öncesine ait Akhamenid döneminden tabakalara rastlandı.

Tanır Mahallesi'ndeki höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afşin Belediyesi işbirliğiyle Ahi Evran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Elif Baştürk başkanlığındaki 15 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.

Kazı Başkanı Baştürk, AA muhabirine, Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Orta Anadolu'ya geçen yolların kesişim noktası üzerinde bulunan Yassı Höyük'ün, konumu itibarıyla her dönem önemsenen, elde tutulmak istenen bir yer olduğunu anlattı.

Baştürk, ilçenin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer aldığını ancak buna rağmen bu yılki kazılarda değerli bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Bu yıl yapılan kazılarda en önemli buluntunun milattan önce 558-330 yıllarında hüküm süren Pers devletinin izlerini taşıyan Akhamenid dönemine ait tabakalar olduğunu dile getiren Baştürk, şöyle konuştu:

"Roma tabakalarının altındaki Akhamenid dönemi tabakalarını kazmaya başladık. Bu, çok heyecan verici. Milattan önce 550 civarında başlayıp milattan sonra 330'larda son bulan Akhamenid dönem ya da Pers İmparatorluğu'nun hanedanına bağlı olduğu dönemi tespit ettik. Arkeolojik anlamda bizim için çok önemli ve doyurucu sonuçlara ulaştığımızı söyleyebilirim. Yaklaşık iki evreli bir Akhamenid yerleşimini mimarisiyle beraber ve içindeki prestij buluntularıyla beraber tespit ettik. Henüz küçük alanlardayız ancak böyle ortak bir avlu etrafına yerleştirilmiş küçük odalar ve onun da çevresinde her biri farklı bir biçimde çok ince işçilik göstererek yapılmış, döşemeli alanların olduğunu keşfettik."

Baştürk, söz konusu buluntunun bir sivil mimariyle bağdaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Ulaşılan eserlerin son derece özel işçilikle yapılmış bir mimari alan olduğunu belirten Baştürk, "İçerisinde mermer kaplar, çanak çömlek buluntularıyla beraber açığa çıkartılan bir alan. Yangınla tahrip olmuş ve ardından alan kapatılmış. Bu yıl için bizim en güzel çalışmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlar buydu." diye konuştu.