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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Dünyanın neresinde bir haksızlık olsa orada sesini ilk yükselten ve bütün mazlum coğrafyalara da umut olan bir Cumhurbaşkanı'nın arkasındayız millet olarak. Hepimiz bence böyle güçlü bir Cumhurbaşkanı'mız olduğu için, haksızlık karşısında susmayıp sesini yükselten bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 22:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 22:34
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Dünyanın neresinde bir haksızlık olsa orada sesini ilk yükselten ve bütün mazlum coğrafyalara da umut olan bir Cumhurbaşkanı'nın arkasındayız millet olarak. Hepimiz bence böyle güçlü bir Cumhurbaşkanı'mız olduğu için, haksızlık karşısında susmayıp sesini yükselten bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız." dedi.

        Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kadın ve gençlere kadrolarında her zaman en önde yer verdiğini söyledi.

        AK Parti'deki tüm kadroların hizmet yarışında olduğunu anlatan Kaya, görev ve makamları ne olursa olsun ülkeye hizmet için koşan AK Parti neferleri olduklarını aktardı.

        İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara değinen Kaya, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua ettiklerini dile getirdi.

        Kaya, dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulmün karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Yıllardır süregelen İsrail'in adeta bir işgal politikası var. 1947'den beri sürekli Filistin toprakları azalmakta. Ve bunu Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykıran ve bu haksızlığa karşı sesini yükselten dünyada tek bir lider var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Bugün yine 4-5 gündür bu olaylar başladığından beri diplomatik olarak en üst düzeyde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, her gün 2-3 devlet başkanıyla görüşerek bir an evvel bu yapılanların son bulması için çağrıda bulunan, yeniden barışın tesisi için mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ben onun arkasında yol yürüyen bir genç kadın olarak da gerçekten minnet ve şükran doluyum Sayın Cumhurbaşkanı'mıza.

        Dünyanın neresinde bir haksızlık olsa orada sesini ilk yükselten ve bütün mazlum coğrafyalara da umut olan bir Cumhurbaşkanı'nın arkasındayız millet olarak. Hepimiz bence böyle güçlü bir Cumhurbaşkanı'mız olduğu için, haksızlık karşısında susmayıp sesini yükselten bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız. Onun kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum."

        - "Kalbimiz orayla çarpıyor"

        Haksızlığın karşısında susanın dilsiz şeytan olduğunu vurgulayan Kaya, "Biz asla haksızlık karşısında susmadık, susmayacağız. Tüm mazlum coğrafyalara da umut olmaya devam edeceğiz inşallah. Oradaki kardeşlerimize de dua edelim. Bugün sadece ateş altında, özellikle kuzey bölgesine saldırılar var. Elektriği, suyu, gıdası olmayan, bunlara erişimi bulunmayan bir dönemi yaşıyor Gazze, Filistin. Gerçekten kalbimiz orayla çarpıyor. Hiçbir şekilde bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın uluslararası girişimleri inşallah sonuç verir." diye konuştu.

        Soru cevap bölümüyle devam eden programa, AK Parti MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve Mevlüt Kurt, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile öğrenciler katıldı.

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