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        TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasında sona gelindi

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasının aralık ayı başlarında tamamlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:37
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        TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasında sona gelindi
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        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasının aralık ayı başlarında tamamlanacağını bildirdi.

        Kurulum çalışmaları devam eden fabrikada incelemede bulunmak üzere Türkoğlu ilçesine gelen Bozdoğan ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Osman Okumuş tarafından karşılandı.

        Bozdoğan makamında görüştüğü Okumuş'a tesise katkılarından dolayı ANKA insansız hava aracının maketini hediye etti.

        Daha sonra Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan'ın da katılımıyla TUSAŞ tarafından ilçede kurulumu devam eden tesise geçen Bozdoğan ve beraberindeki heyet, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Bozdoğan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından kente geldiklerini ve söz konusu tesisin kurulumu için harekete geçtiklerini söyledi.

        Belediye, Kaymakamlık, Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Borsasının da gayretleri ile tesisin kurulacağı hangarı kiraladıklarını anlatan Bozdoğan şunları kaydetti:

        "Havacılık yapısalları imalat altyapısını oluşturmak üzere yaklaşık 3 aydır burada heyetimiz çalışıyor. Aşağı yukarı sona geldik. İnşallah kısmet olursa aralık ayı başlarında tesisin inşaat faaliyetlerini tamamlayıp öncelikli olarak TUSAŞ'tan iki cihaz getireceğiz ve kuracağız. Burada konuşlandıracağımız cihazların, makinaların da siparişleri verildi ve gelmek üzere. Kısmet olursa onları da peyderpey konuşlandırmış olacağız. Bu tesis ihtiyacımıza yetecek bir tesis değil bunun daha da büyütülmesi gerekiyor."

        Türkoğlu'nda kurulan tesisisin kalıcı olduğunu, havaalanı civarında kurulması planlanan tesisle koordineli faaliyetine devam edeceğini aktaran Bozdoğan yerel sanayicilerin desteğiyle tesislerin daha da büyütülebileceği kanaatinde olduklarını dile getirdi.

        Prof. Dr. Bozdoğan, tesisin istihdam için çok önemli bir altyapı oluşturacağını işaret ederek "İlk etapta burada 50 kadar çalışanımız olacak. Bunların içerisinde 5 mühendis, ağırlıklı olarak teknisyen ve yardımcı hizmetli personelimiz olacak. Ama Kahramanmaraş'taki tesisimiz devreye girerse sayının 500'lere kadar çıkacağını düşünüyoruz. İstihdamın yanında ileri teknoloji üretim altyapısı getirmiş oluyoruz. Kahramanmaraş eğer buradaki sanayi işbirliğini kullanırsa elbirliğiyle Türkiye'de önemli bir havacılık merkezine döndürebiliriz burayı. Buna da ülkemizin, TUSAŞ'ın ihtiyacı var." dedi.

        Belediye BaşkanıOkumuş da ilçede şimdiye kadar onlarca fabrika kurduklarını ancak hiç bu kadar heyecanlanmadıklarını söyledi.

        Okumuş, "Bu yatırımı ilçede büyütmek istiyoruz. Türkiye'nin gururu olan bu yerli savunma sanayisinin Türkoğlu ilçesinden çıkmasına vesile olduğumuz için gururluyuz." ifadesini kullandı.

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