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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, deprem sonrası inşa edilen kalıcı konutlara ilişkin, "Eğitim, sağlık hizmetleri yani yeni bir şehir oluşacak. Yeni şehirler oluşacak, oluşuyor da ama bir yandan da şehirlerimizi inşa değil ihya etmekle sorumluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:39
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kahramanmaraş'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, deprem sonrası inşa edilen kalıcı konutlara ilişkin, "Eğitim, sağlık hizmetleri yani yeni bir şehir oluşacak. Yeni şehirler oluşacak, oluşuyor da ama bir yandan da şehirlerimizi inşa değil ihya etmekle sorumluyuz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Tarihi Kentler Birliğinin olağan toplantısına katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin tüm Türkiye'nin yüreğini yaktığını söyledi.

        Yaşanan felaketin acılarını unutmadıklarını ve unutmayacaklarını anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Bu noktada şehirlerimizin yeniden yapılanma sürecinin öncesinde elbette çok hummalı bir çalışma vardı. Önce canlarımıza ulaşmak, onları kurtarmak, ardından şehirlerimizde enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte devam eden süreci hep birlikte yaşadık. Kurtulan vatandaşlarımızı hızla o günkü soğuk hava şartlarından korumak için acil barınma ünitelerine, çadırlara yerleştirmek... Bunun hemen ardından çadırların tabii ki konfor alanı çok kısıtlı olduğu için hemen onları geçici barınma alanlarına konteynerlere yerleştirmek. Bu konuda Türkiye gerçekten çok hızlı adımlar atarak o yaşanan büyük acının daha da büyük bir başka travmaya dönüşmemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. O günlere dair yine zihnimizde kalan çok önemli şey belediyelerimiz oldu. Belediyelerimizin işbirliği oldu. Toplumsal birlikteliğimiz oldu, kardeşliğimiz oldu, millet olma bilincinin ne demek olduğunu görmek oldu."

        Yaşanan süreçte birçok belediyenin yüreklere dokunan çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Karaaslan, yaraların sarılması adına atılan o adımların çok önemli olduğunu vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ilgili tüm kurumların sahaya indiğini ve çalışmalara öncülük ettiğini belirten Karaaslan, gelinen nokta itibarıyla kalıcı konutların yapımında ciddi ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

        Karaaslan, "Eğitim, sağlık hizmetleri yani yeni bir şehir oluşacak. Yeni şehirler oluşacak, oluşuyor da ama bir yandan da şehirlerimizi inşa değil ihya etmekle sorumluyuz. Tarihi kentler diyoruz. Belki bilmeyenler bir kısım tarihi kent var ve onların birlikteliği gibi düşünebilir. Ben yaşayarak korumanın burada çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü kentte yapılan çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

        Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

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