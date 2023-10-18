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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:58
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

        Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 25 yaşındaki Güneş'in şehadet haberini Piri Reis Mahallesi'nde ikamet eden baba Ali ve anne Gülbahar Güneş'e ulaştırdı.

        Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

        - Vali Ünlüer'den açıklama

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı yazılı açıklamada, Piyade Onbaşı Alican Güneş'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralandığı ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirterek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilirken, yaralanan Piyade Onbaşı Alican Güneş ise tedavi altına alındığı hastanede şehit oldu.

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