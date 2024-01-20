AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, kentte coşkuyla karşılandı.

Görgel için Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde karşılama töreni düzenlendi. Vatandaşlar ve partililerin büyük bir ilgiyle karşıladığı Görgel, kültür merkezi önündeki platformdan halkı selamladı.

Görgel, kendisine takdim edilen çiçeği aldıktan sonra Azer Bülbül'ün "Çoğu gitti, azı kaldı" şarkısı eşliğinde, partililerin tezahüratlarıyla birlikte salona girdi.

AK Parti İl Başkanlığı görevine Fırat Görgel'in yerine vekalet eden Cüneyt Doğan ile MHP İl Başkanı Vahit Demiröz konuşma yaptı.

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de selamlama konuşmasında, 5 yıl önce aynı salonda bu görevi kendisinin devraldığını, bugün ise bayrağı Fırat Görgel'e devredeceğini söyledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde Cumhur İttifakı'nın, Büyükşehir ve 8 ilçede ise AK Parti'nin aday çıkaracağını hatırlatarak, 11 ilçenin tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamak istediklerini vurguladı.

14 ve 28 Mayıs'ta olduğu gibi Kahramanmaraş'ın yazdığı destanın yeni versiyonunu 31 Mart'ta yazacağını belirten Kirişci, "Bu seçim, sadece 1 milyon 200 bin nüfuslu Kahramanmaraş'ın, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat kardeşimizin seçileceği seçim değil. Bu seçim bütün masum ve mağdur coğrafyada bize dua eden, o insanların umudu olan Türkiye'nin bekası, bu aziz milletin refahı için yapılan bir seçimdir. Biz bu seçimi herhangi bir seçim olarak görmeyeceğiz. CHP'liler Allah'ın izniyle tuş olacaklar. 31 Mart'tan bir gün sonra biz onlara 1 Nisan şakası yapacağız. Bu ülkede artık Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti kalmayacak." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel de aday gösterildiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, AK Parti'de yer almaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Görgel, doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek için partililerden ve vatandaşlardan destek isteyerek, "Doğduğum, büyüdüğüm ve tüm anılarımın olduğu, sadece 4 sene üniversite okumak için dışına çıkıp onun dışında bütün hayatını burada yaşamış bir insan olarak gerçekten hizmet etmeyi, sizlerin oylarıyla ve tüm Kahramanmaraşlıların oylarıyla inşallah 1 Nisan'ı dört gözle bekliyorum. Çünkü bu şehrin her yerinde, her sokağında bir anım var. İnşallah taş üstüne bir taş daha koyabilirsem ne mutlu bana. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var." dedi.