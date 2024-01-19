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        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:35
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        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, aramada sigara dolum makinesi, tütün, 112 paket sigara, boş makaron ele geçirildi, A.D'yi gözaltına aldı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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