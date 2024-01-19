Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada sigara dolum makinesi, tütün, 112 paket sigara, boş makaron ele geçirildi, A.D'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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