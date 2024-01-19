Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda, H.K, H.T, E.I, U.Ş, Y.C.A. ve M.Y. yakalandı.

Şüphelilerin üstleri ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.