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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:00
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda, H.K, H.T, E.I, U.Ş, Y.C.A. ve M.Y. yakalandı.

        Şüphelilerin üstleri ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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