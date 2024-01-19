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        Kahramanmaraş'ta hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:59
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        Kahramanmaraş'ta hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Gayberli Mahallesi'ndeki 10 katlı hasarlı binanın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, binadaki mobilya parçalarından çıkan yangını müdahale ederek söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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