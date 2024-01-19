Afşin ilçesinde "Rehberlik ve Araştırma Merkezi" açılacak 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) açılacak.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) açılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, önümüzdeki ay hizmete girmesi planlanan merkezde incelemelerde bulundu.

Kaba, RAM'ın eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla faaliyet göstereceğini söyledi.

6 Şubat depremleri sonrası vatandaşlarda görülebilen psikolojik danışma ihtiyacını da karşılayacağını belirten Kaba, "Rehberlik ve Araştırma Merkezi Afşin ilçesinde iki yönüyle faaliyet gösterecek. Birincisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, ikincisi özel eğitim hizmetleri verecek. Yaşadığımız büyük depremler sonrası bizlerde birçok vatandaşlarımızda görülebilen psikolojik danışma ihtiyaçlarına cevap verecek." diye konuştu.