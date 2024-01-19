Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Kent merkezi ve Elbistan'daki çalışmalarda S.D, A.A. ve M.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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