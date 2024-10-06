Kahramanmaraş'ta "Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen "Klasik Otomobil Festivali"nde, farklı kentlerden gelen klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

EXPO 2023 Fuar Alanı'nda, Onikişubat Belediyesi ile Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü, Kahramanmaraş Mercedes Clup ve Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe 22 ilden klasik 300 araç ile sahipleri katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, açılışta yaptığı konuşmada, farklı ve güzel bir etkinlik olduğunu belirterek festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Klasik otomobil festivaline katılan herkesin geçmişe yolculuk sağladığına, anılarının canlandığına eminim. 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından toparlanma aşamasındayız. Asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir afet yaşadık. Deprem travmalarının atlatılması noktasında bu tür sosyal etkinliklerin toplumumuz adına önemli olduğunu düşüyoruz. İlerleyen zamanlarda da şehrimizi bu tür organizasyonlarla buluşturmaya gayret edeceğiz. 22 farklı ilden klasik otomobiliyle aramızda bulunan katılımcılarımıza ve emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum."

İlçede ilk defa klasik araba festivalinin gerçekleştirildiğini belirten Toptaş, şunları söyledi:

Onikişubat Belediye Hanifi Toptaş da klasik otomobil tutkusunun sadece hobi olmadığını, geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurarak kültürel mirasa katkı sağladığını söyledi.

Gaziantep Klasik Otomobil Federasyonu Başkanı Mehmet Ali İbili ise Gaziantep'in klasik araçlarını tanıtmak ve Kahramanmaraş'taki klasik araba tutkunlarıyla bir araya gelmek için festivale katılım sağladıklarını ifade etti.

Festival alanında yerli ve ithal klasik araçların bulunduğunu ifade eden Başkanuş, "Alanımızda 1950 modelden başlayarak 300'den fazla araç mevcut ve gelmeye de devam ediyor." dedi.

Organizasyon sorumlularından Mustafa Başkonuş da düzenlenen etkinliğin 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından hem kente hem de vatandaşlara moral sağladığını belirtti.

Klasik otomobillerin unutulmaması için gayret gösterdiklerini anlatan İbili, şöyle konuştu:

"Şu anda 5 aracımızla buraya geldik. Eski ve klasik araçların gün yüzüne çıkması ve unutulmamasını sağlamak istiyoruz. Bu klasik araç sevdasını da herkesin tatmasını istiyoruz. Bizimkisi tutku değil aşk. Biz klasik arabalara aşk ile bağlıyız."

Organizasyon sorumlularından Erhan Ersavaş da nostaljiyi yaşatan klasik otomobillere sahip çıkılmasının önemine değinerek, Adana, Ankara, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Gaziantep, İzmir ve Van gibi birçok ilden katılımcının festivale araçlarıyla katıldığını söyledi.