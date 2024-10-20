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        Deprem sonrası toparlanan Kahramanmaraşlı balıkçılar 54 ülkeye balık ihraç etti

        İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta zarar gören tesislerini ayağa kaldıran balık üreticileri, 54 ülkeye balık ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:53
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        Deprem sonrası toparlanan Kahramanmaraşlı balıkçılar 54 ülkeye balık ihraç etti
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        İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta zarar gören tesislerini ayağa kaldıran balık üreticileri, 54 ülkeye balık ihraç ediyor.

        Su Ürünleri İşleme Tesisi kapasitesi bakımından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinin başında gelen Kahramanmaraş'ta balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerle geçen yıl 10 bin ton alabalık ve 80 milyon balık yavrusu üretimi gerçekleştirdi.

        Kentteki barajlarda kurdukları balık çiftliklerinde üretimlerine devam eden balıkçılar, bu yılın 9 ayında başta Almanya ve Rusya olmak üzere 54 ülkeye 6 bin ton alabalık ihraç ederek 30 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan felaketin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üretimin devam edebilmesi adına işletmelere çeşitli desteklerin sağlandığını belirtti.

        Kahramanmaraş'ın balık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bilir, su kaynakları bakımından Türkiye'nin önemli kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın barajlarında yetiştirilen balıkların dünya mutfaklarındaki yerini tekrar almaya başladığını dile getirdi.

        Baraj göllerinde kurulan üretim tesislerinde yetiştirilen alabalıkların çeşitli ülkelere ihraç edildiğini aktaran Bilir, ​​​​​​​"Kahramanmaraş, denizi olmamasına rağmen balıkçılık sektöründe söz sahibi. Şu anda müdürlüğümüze kayıtlı 68 işletme var. Söz konusu işletmelerde yıllık 17 bin 500 ton üretim yapılıyor. Üretimin 6 bin tonu ihraç edilirken kalan kısmı yurt içinde tüketiliyor. Kahramanmaraş, su ürünleri işleme tesisi kapasitesi açısından Türkiye'de birinci, Avrupa'da ise üçüncü sırada. Hedefimiz, 2025 yılı üretimimizi 20 bin tona çıkarmak." ifadelerini kullandı.

        Bilir, depremlerden tüm sektörler gibi su ürünleri sektörünün de olumsuz etkilendiğini, kentteki tesislerde kafeslerin ve tesisatın zarar gördüğünü hatırlatarak, 68 üreticiden 14'ünün yaklaşık 30 milyon lira zarara uğradığını kaydetti.

        Bilir, depremden etkilenen üreticilere verilen destek kapsamında zarar gören kafeslerin yenilendiğini, tesisteki ekipmanların tamir edildiğini ve eski haline getirildiğini sözlerine ekledi.

        Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı da kentin balık ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, baraj göllerinde kurulan üretim tesislerinde yetiştirilen somon ve alabalıkların 54 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

        Kahramanmaraş'ın adeta bir alabalık şehri olduğunu ifade eden Sarı, sektörde deprem nedeniyle bazı tesislerin zarar gördüğünü ancak devletin de desteğiyle hızlı bir şekilde toparlanıp yeniden ihracata başladıklarını dile getirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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