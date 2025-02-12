Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz Kahramanmaraş'ı ve deprem bölgesini sadece yıkılan binaları yerine koyarak değil, geleceğe daha güçlü taşıyacak projelerle ayağa kaldırıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Yılmaz, deprem bölgesini ayağa kaldırmaya devam ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde yeni okul, hastane, çarşı, park ve spor alanları inşa ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz, sadece Kahramanmaraş'a değil, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek modern ve donanımlı bir sağlık üssü olacaktır. 97 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen bu hastane sağlık kompleksi niteliğindedir. 400 yatak kapasitesine, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathane, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. Anjiyografi ünitesi, diyaliz merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon olanakları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır. Şu anda sağlıkta deprem öncesinin bile yatak kapasitesinin üstüne çıkmış durumdayız. Bu hastane çok sayıda fore kazıkla yapılmış ve depreme dayanıklı bir hastanemiz. Estetik ve güzel bir hastanemiz. Kahramanmaraşımızın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayarak, halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunacaktır."

Bin yatak kapasiteli Kahramanmaraş Şehir Hastanesi ve bin yatak kapasiteli Hatay Şehir Hastanesi'nin projesini de tamamladıklarını dile getiren Yılmaz, hastanelerin ihale süreçlerinin bu yıl tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ı kalkındırmaya devam edeceklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sadece sağlık alanında değil, eğitimden ulaşıma, tarımdan sanayiye, enerjiden spora kadar her alanda Kahramanmaraş'ı geliştirmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Şehrimize 17 bin 500 kişilik modern bir stadyum kazandırıyoruz. Ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Kahramanmaraş-Göksun yolunu hizmete açarak Güneydoğu Anadolu'yu İç Anadolu ve Karadeniz ile bağlayan stratejik bir güzergahı tamamladık. Ayrıca Andırın-Göksun, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep, Kahramanmaraş-Çağlayancerit il yollarında çalışmalarımız hızla devam ediyor."