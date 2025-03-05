Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, iki otomobil ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, iki otomobil ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Batı Çevre Yolu Kayseri istikametinde 46 KB 106 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Aynı yönden gelen 46 NV 233 plakalı otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 31 ACG 558 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Batı Çevre Yolu'nda, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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