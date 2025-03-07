Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta Said Bey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2 belediye personelinin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 21:17 Güncelleme: 07.03.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta Said Bey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2 belediye personelinin yargılanmasına başlandı.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.Ö. ve S.B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık A.Ö. 2014-2019 yılları arasında Dulkadiroğlu Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yaptığını belirtti. Binanın tüm denetimlerinin yapı denetim firmasına ait olduğunu savunan A.Ö. belediye görevlilerinin bu süreçte sorumluluğu bulunmadığını öne sürdü.

        Sanık A.Ö. şöyle konuştu:

        "2014-2019 yılları arasında Dulkadiroğlu Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yaptım. Binanın tüm denetimleri yapı denetim şirketine aittir, belediye görevlileri olarak denetim görevimiz bulunmamaktadır. Yapı denetim firmasının sunduğu belgeler doğrultusunda ruhsat verdik. Evraklar, birkaç aşamadan geçerek bize geliyor, ardından benim onayımla çıkıyor. Görev tanımım çerçevesinde görevimi yerine getirdim, herhangi bir kusurum yoktur."

        Sanık S.B. ise bilirkişi raporunda yalnızca kendisi ve A.Ö.'nün kusurlu gösterildiğini ifade ederek, yapı ruhsatı sürecinin çok aşamalı olduğunu ve tüm belgelerin eksiksiz incelendikten sonra kendilerine ulaştığını söyledi.

        Sanık S.B. şu ifadeleri kullandı:

        "Bizi tali kusurlu olarak gösteren bilirkişi raporunda, ruhsat veren belediye görevlileri olarak sadece ikimiz yazıldık. Ruhsat bir süreçtir, bunun öncesi vardır. Çok aşamalı incelemelerden geçirilip düzenlenir ve en son aşamada, incelemeler onaylandıktan sonra idareci olarak bize gelir. Bizim sadece vermiş olduğumuz ruhsat imzası binaya başlama iznidir. Yapı denetim şirketi tarafından denetlenmesi gereken bir mevzu yüzünden şu an bize suç atfedilmiştir. Neye göre suçlandığımı bilmek istiyorum, sadece mimarım. Suçlamaları kabul etmiyorum, mevzuata aykırı bir işlemimiz yoktur."

        Mahkeme heyeti, kamu görevlileri hakkındaki dosyanın ana dosya ile birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        - Ana dosyadaki yargılama sürüyor

        6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, 6 sanığın yargılanması devam ediyor.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran'la bazı şeyler olacak
        Trump: İran'la bazı şeyler olacak
        Borsada manipülasyon soruşturmasında karar verildi!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında karar verildi!
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta "Duygularımı Birlikte Çiziyorum" etkinliği gerçekleştirild...
        Kahramanmaraş'ta "Duygularımı Birlikte Çiziyorum" etkinliği gerçekleştirild...
        Kahramanmaraş'ın "doğa timleri" 4 ayda 1322 yaban hayvanı tespit etti
        Kahramanmaraş'ın "doğa timleri" 4 ayda 1322 yaban hayvanı tespit etti
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor
        Kahramanmaraş'ta fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar y...
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar y...