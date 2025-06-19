Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (1)

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Felaketin haberini alır almaz 'seninleyim Türkiye'm' diyerek kardeş kömeği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Felaketin haberini alır almaz 'seninleyim Türkiye'm' diyerek kardeş kömeği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

        Konuşmasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, tören vesilesiyle "Bir millet iki devlet" şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.

        "Çünkü biz aynı bayrağın gölgesinde dua eden, aynı seccadede gözyaşı döken, aynı istiklal için can veren bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatlarıyız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

        "'Ayrılır mı gönül candan? Türkiye Azerbaycan'dan' diyen şairlerin, kelimelere harf harf nakşettiği kardeşliğimizin ne manaya geldiğini bugün tüm dünyaya yeniden gösteriyoruz. Rabb'im aramızdaki şu sarsılmaz dayanışmayı, şu muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine Kahramanmaraşlılar adına teşekkür ediyorum. Burada öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kader birliğinin en somut örneklerinden biri açılışını yaptığımız konutlardır. Biliyorsunuz, 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Geçmişten bugüne pek çok acı hatıralarımız oldu ama o sabah 11 ilimizde gördüğümüz yıkım ve elem hepsinden ayrıydı. 12 bin 796'sı Maraş'ta olmak üzere 53 bin 735 canımızı toprağa verdik. Rabb'im bizlere böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalan kardeşlerime sabırlar diliyorum."

        - "Ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı"

        Erdoğan, depremin ilk anından beri inançlarını hiç yitirmediklerini, yaşadıkları imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Milletimizle gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı. Felaketin haberini alır almaz 'Seninleyim Türkiye'm' diyerek kardeş kömeği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız. Özellikle İlham kardeşimin ve saygıdeğer refikası Mihriban Hanım'ın yardım seferberliğimize verdiği güçlü katkının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var. Azerbaycan Mahallemiz bizim en değerli proje alanlarımızdan biri. Adeta gurur tablomuz. Depremle yıkılan bu mahalle şimdi Azerbaycan'ın da desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor."

        - "Projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık"

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in projeyi yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, inşa edilen konutların ikamet edeceklere güvenli ve huzurlu bir yuva olacağını, görenleri kendisine hayran bırakacağını söyledi.

        "Sadece evleri değil, parkları, bahçeleri, kültür merkezi, Haydar Aliyev İlkokulu ile burası Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerine yakışacak bir yaşam alanı olarak ihya ediliyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Şu anda burada toplam 2 bin 778 konut, dükkan ve ofisimizin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Cenap İlham Aliyev'in öncülüğünde uzanan bu kardeşlik eli, Maraş'ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur. Burada atılan her adımda, çakılan her çivide, Anadolu'da olsun, Azerbaycan'da olsun Türk'ün alın teri, samimiyeti ve duası vardır. Rabb'im kendilerinden razı olsun diyorum. İşçisinden mühendisine, emeği geçen her bir kardeşime, Azerbaycanlı gönüldaşlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan Devlet Konut İnşa Ajansı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza ayrı ayrı şahsım ve milletim adına tebriklerimi iletmek istiyorum. Mahalle sakinlerimizin yeni evlerinde huzurla, sağlıkla, afiyetle güzel günlerde güle güle oturmalarını temenni ediyorum."

        (Sürecek)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde Afet Konutu Anahtar Tes...
        Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde Afet Konutu Anahtar Tes...
        Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töre...
        Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töre...
        Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Ku...
        Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Ku...
        Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi v...
        Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi v...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
        Bakan Kurum: Deprem bölgesinde saatte 23 konut inşa ediliyor
        Bakan Kurum: Deprem bölgesinde saatte 23 konut inşa ediliyor