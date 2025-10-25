Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 00:23 Güncelleme: 25.10.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Karaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, konteyner kentlerin boşaltılması, kalıcı konut teslim süreçleri ve kent genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıya Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Toplantının ardından Karaloğlu ve Vali Ünlüer, yapımı süren Kahramanmaraş Valiliği yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Bakan Yardımcısı Karaloğlu, daha sonra Azerbaycan, Güneşevler, Emiroğlu ve Ördekdede Mahalleleri ile İncirlik TOKİ konutlarında yürütülen kalıcı konut çalışmalarını inceledi, ailelerle bir araya gelerek, örnek daireleri gezdi.

        Program kapsamında Pazarcık Kaymakamlığını da ziyaret eden Karaloğlu ve Ünlüer, Kaymakam Hulusi Teke'den ilçede yürütülen kamu yatırımları, asayiş ve deprem sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada ayrıca depremin izlerinin silinmesi ve Pazarcık ilçesinin daha dirençli bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası yarın başlayacak
        Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası yarın başlayacak
        Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı
        Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı
        Kahramanmaraş'ta depremde 45 kişinin öldüğü Seda Apartmanı'na ilişkin yargı...
        Kahramanmaraş'ta depremde 45 kişinin öldüğü Seda Apartmanı'na ilişkin yargı...
        Kahramanmaraş'ta eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesinin cenazele...
        Kahramanmaraş'ta eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesinin cenazele...
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesin...
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesin...