İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Karaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, konteyner kentlerin boşaltılması, kalıcı konut teslim süreçleri ve kent genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Karaloğlu ve Vali Ünlüer, yapımı süren Kahramanmaraş Valiliği yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, daha sonra Azerbaycan, Güneşevler, Emiroğlu ve Ördekdede Mahalleleri ile İncirlik TOKİ konutlarında yürütülen kalıcı konut çalışmalarını inceledi, ailelerle bir araya gelerek, örnek daireleri gezdi.

Program kapsamında Pazarcık Kaymakamlığını da ziyaret eden Karaloğlu ve Ünlüer, Kaymakam Hulusi Teke'den ilçede yürütülen kamu yatırımları, asayiş ve deprem sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.