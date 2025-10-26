Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin kitap fuarına erişimini kolaylaştırdı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Gel ve Hayatı Anla" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda, engelli bireylerin fuar alanına tam erişimini sağlamak için tüm düzenlemeleri erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 16:13 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:13
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin kitap fuarına erişimini kolaylaştırdı
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Gel ve Hayatı Anla" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda, engelli bireylerin fuar alanına tam erişimini sağlamak için tüm düzenlemeleri erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Çakmak, engelli vatandaşların fuar alanına eşit imkanlarla katılım sağlayabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve etkinlik boyunca bu yıl fuara 160 engelli vatandaşın katıldığını söyledi.

        Görme, işitme ve bedensel engelli bireyler başta olmak üzere tüm engel gruplarına sahip vatandaşların fuar alanını rahatlıkla gezebildiğini ifade eden Çakmak, "Görme engelliler, bedensel engelliler, işitme engelliler ve diğer özel gereksinimli bireyler fuarımızı ziyaret etti ve memnuniyetlerini dile getirdiler." dedi.

        Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını önemsediklerini vurgulayan Çakmak, belediye tarafından evlerinden alınan engelli vatandaşların fuar alanına getirilip etkinlik sonrası yeniden evlerine ulaştırıldığını söyledi.

        Fuar kapsamında Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu için hazırlanan 200 adet kabartma (Braille) eserin özel bir stantta sergilendiğini belirten Çakmak, "Bu stantla hem halkımızın kabartma yazıya aşina olmasını hem de görme engelli bireylerin okuma sürecine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca bu uygulamayla Büyükşehir Belediyemizin engelli vatandaşlara verdiği önemi hem toplumda hem de engelli bireyler nezdinde hissettirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

