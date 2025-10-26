Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin kitap fuarına erişimini kolaylaştırdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Gel ve Hayatı Anla" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda, engelli bireylerin fuar alanına tam erişimini sağlamak için tüm düzenlemeleri erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Çakmak, engelli vatandaşların fuar alanına eşit imkanlarla katılım sağlayabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve etkinlik boyunca bu yıl fuara 160 engelli vatandaşın katıldığını söyledi.

Görme, işitme ve bedensel engelli bireyler başta olmak üzere tüm engel gruplarına sahip vatandaşların fuar alanını rahatlıkla gezebildiğini ifade eden Çakmak, "Görme engelliler, bedensel engelliler, işitme engelliler ve diğer özel gereksinimli bireyler fuarımızı ziyaret etti ve memnuniyetlerini dile getirdiler." dedi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını önemsediklerini vurgulayan Çakmak, belediye tarafından evlerinden alınan engelli vatandaşların fuar alanına getirilip etkinlik sonrası yeniden evlerine ulaştırıldığını söyledi.