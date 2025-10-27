Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Direkli Mağarası'nda yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 13 bin yıl öncesine tarihlenen kemikten yapılmış iki delici el aleti (bız) ile 4 parça halinde delikli boncuk bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:24
        Direkli Mağarası'nda yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu
        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 13 bin yıl öncesine tarihlenen kemikten yapılmış iki delici el aleti (bız) ile 4 parça halinde delikli boncuk bulundu.

        Kazı Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Merih Erek, AA muhabirine, bu yılki kazı döneminin tamamlandığını söyledi.

        Yaklaşık 19 yıl önce başlattıkları kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını anlatan Erek, bu yılki çalışmalarda 4 parça halinde delikli boncuklar ile kemikten yapılmış iki "bız"ın ortaya çıkarıldığını ifade etti.

        "Bızlar"dan birinin taş boncukları delmede, diğerinin ise deri işçiliği ve giyim eşyası yapımında kullanılmış olabileceğini dile getiren Erek, "Bu alet endüstrisinin farklılaşmış olması, farklı alanlarda farklı malzemelerin kullanılması, dönemin endüstriyel bir gelişim düzeyine işaret ediyor." dedi.

        Bu yıl ayrıca ölüleri süslemek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen boncukların da bulunduğunu belirten Erek, "Dönemin insanı, ölüyü de bir canlı gibi süsleyerek sürekliliğini sağlama eğilimindeydi." ifadesini kullandı.

        - "Kazılarda aşağı doğru indikçe daha eski dönemlere ulaşıyoruz"

        Geçmiş yıllarda da kemikten ve taştan boncuklar bulduklarını hatırlatan Erek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl bulunan boncuklar, karbon-14 yöntemine göre 7. arkeolojik seviyede yer alıyor. Bu tabaka yaklaşık milattan önce 11 bin yılına denk geliyor. Günümüzden itibaren hesapladığımızda 13 bin yıllık bir döneme ait olduklarını söyleyebiliriz. Kazılarda aşağı doğru indikçe daha eski dönemlere ulaşıyoruz."

        Erek, mağara içindeki yığılma sürecinin çok uzun sürdüğünü, 3-5 santimetrelik bir kalınlığın bile 1000 ila 2 bin yıllık zaman dilimini temsil edebileceğini belirtti.

        Direkli Mağarası'nın Kahramanmaraş coğrafyası içindeki arkeolojik ve tarihi önemine dikkati çeken Erek, "Eşek Deresi Mağarası ve Direkli Mağarası'nda yürütülen kazılar, milattan önce 8 bin 500 ila 14 bin yılları arasına tarihlenen, Anadolulu bir kültürel gelişimin varlığını gösteriyor." diye konuştu.

